Alia al 21esimo posto tra i "campioni della sostenibilità": "Premiato nostro percorso strategico"

Con un punteggio di 83,68 su 100, Alia Plures si posiziona al 21° posto assoluto nella classifica nazionale ‘Campione della sostenibilità’, che valorizza le imprese italiane più sostenibili, pubblicata oggi da Affari & Finanza (La Repubblica) in collaborazione con l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Lo studio – giunto alla sua nuova edizione – ha analizzato oltre 2400 aziende attive in Italia, selezionando le prime 300 in base a rigorosi criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). La metodologia si basa su sondaggi indipendenti rivolti a dipendenti, consumatori ed esperti del settore.

Alia è l’unica azienda del settore ambientale tra le prime 25, e la prima in assoluto in Toscana, accanto a grandi nomi dell’industria e dei servizi come Scavolini, Webuild, Enel Green Power, Bosch, CNH Industrial e Luxottica. "Il risultato premia il percorso strategico avviato da Alia sul fronte della transizione ecologica, della qualità dei servizi e dell’innovazione responsabile, in linea con il nuovo piano industriale e con gli obiettivi europei di sostenibilità", dichiara Alberto Irace, amministratore delegato di Plures. "La missione di Alia – e con la nascita di Plures lo sarà sempre di più – è profondamente cambiata in questi anni. Non siamo e non ci percepiamo più come semplici smaltitori di rifiuti, ma come una piattaforma che promuove la sostenibilità per cittadini e imprese".

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio stampa