L’antica San Miniato al tramonto tra musica e vini: Golden Hour all’area archeologica di San Genesio

Le sere d'estate di San Miniato si colorano di storia, cultura, musica ed enogastronomia con gli appuntamenti 'Golden Hour' organizzati da CoopCulture presso l'area archeologica di San Genesio elaTorre di Federico II . Visite speciali caratterizzate dalla proposta di brani musicali lungo il percorso, che insieme al racconto della guida ed alla degustazione finale contribuiranno a fare immergere i partecipanti in un’atmosfera magica, un viaggio a ritroso nel tempo fino al Medioevo e non solo.

Giovedì 17 luglio appuntamento all'area archeologica di San Genesio da poco riaperta, ritrovo alle 19 davanti all’oratorio da dove inizierà il percorso di visita delle adiacenze ed ai resti dell'antico borgo di Vico Wallari, importante tappa lungo la Via Francigena. Un’archeologa introdurrà la storia del sito nelle varie epoche, dall’antichità fino al medioevo e illustrerà lo scavo ai partecipanti, concludendo la visita nell’antiquarium. Durante la passeggiata i visitatori ascolteranno una selezione musicale di pezzi di grandi compositori ed autori dedicati alla notte ed alla luna. Gran finale con assaggio di vini locali e aperitivo a cura di Pietro Beconcini, produttore che ha sede e vigneti vicinissimi a San Genesio.

Biglietto intero a 10 euro comprensivo di degustazione, biglietto a 8 euro per ragazzi tra i 10 e i 18 anni senza degustazione, gratuito fino ai 9 anni. Info e prenotazioni sul sito CoopCulture al link https://bit.ly/GenesioGolden,via telefono al numero 3453038991 o via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it, replica giovedì 11 settembre.

Martedì 26 agosto l'iniziativa avrà per protagonista la Rocca Federiciana: appuntamento alle 19 in Piazza del Duomo da dove inizierà il percorso di ascesa fino al prato della Torre di Federico II, per poi concludersi sulla sommità del monumento al tramonto. Un'occasione per scoprire la storia della città medievale, il suo rapporto con l’Imperatore svevo ed il nesso con Dante Alighieri che nel canto XIII della Divina Commedia rende protagonista Pier Della Vigna imprigionato proprio nella Torre di San Miniato. Info e prenotazioni al link https://bit.ly/RoccaGolden.

Fonte: Ufficio Stampa