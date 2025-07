Chiude, per trasloco nei nuovi locali, la farmacia di Castelfranco di Sotto

Era stato annunciato da tempo, alla fine il trasferimento della farmacia comunale nei locali attigui al nuovo supermercato che affaccia sull'orto di San Matteo e su via Solferino, si sta per concretizzare. La farmacia comunale chiuderà da domani (15 luglio 2025)la sua attività nella sede attuale, un'interruzione dettata dai tempi di trasloco della rete informatica, dei medicinali e di tutte le attrezzature e verifiche tecniche.

La riapertura è fissata per il 22 mattina e avverrà nella nuova sede (vedi foto) accanto al supermercato. Non prima però dell'inaugurazione ufficiale dei nuovi locali, fissata per lunedì 21 luglio alle 18 con il sindaco e i vertici dell'azienda Speciale e della farmacia che taglieranno il nastro inaugurale.

“Questo trasferimento permetterà alla farmacia comunale di ripartire in una sede migliore, con maggiori spazi espositivi e servizi sanitari aggiuntivi. Insomma ripartiremo con un'offerta alla popolazione migliorata e ampliata. Questo è un passaggio importante per la cittadinanza di Castelfranco, visto che le farmacie comunali, spesso in realtà come la nostra, sono il primo punto dove i cittadini trovano un primissimo presidio sanitario. Inoltre sono un'importante interfaccia tra la sanità e i cittadini, quindi ben venga questo trasloco che permetterà alle farmaciste di offrire un servizio migliore all'utenza. Naturalmente tutta la popolazione è invitata all'inaugurazione del 21 luglio”.