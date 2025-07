Crolla solaio nei lavori per il borgo, feriti due operai

Due persone sono rimaste feriti sul lavoro a Cavriglia, nel borgo di Castelnuovo d'Avane. Verso le 13:30 di lunedì 14 luglio è crollato il solaio di un edificio in ristrutturazione all'interno del cantiere per il recupero del vecchio paesino.

Un 45enne è stato trasportato in codice giallo con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena, mentre il secondo lavoratore è stato condotto in codice meno grave al pronto soccorso della Gruccia.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ispettorato del lavoro. Accertamenti in corso per ricostruire le cause del cedimento strutturale.

