Graziano Casalini presenta il suo libro 'La storia dell’acquedotto di Empoli' e delle sue frazioni

Un nuovo appuntamento del ciclo di presentazioni di libri di casa nostra, “Empolichescrive” si terrà venerdì 18 luglio 2025, alle 17.30, nella sala Tassinari della biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour, 36. Graziano Casalini presenterà il suo libro intitolato “La storia dell’acquedotto di Empoli” e le sue frazioni (Centro Studi Enti Locali Edizioni, 2025).

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi a cui seguiranno gli interventi di Nicola Tonveronachi, membro della Fondazione Next Generation EuroPa; Valentina Vanni, consigliera CDA Acque S.p.A. Coordinerà Veronica Potenza, giornalista responsabile editoria Centro Studi Enti Locali Spa Editore.

L’autore racconta come è nata l’idea di questo libro. “Mi è stata richiesta una pubblicazione, possibilmente corredata di foto d'epoca delle vecchie fontane esistenti nel Comune di Empoli e nelle frazioni, ai tempi dei primi allacciamenti all'acquedotto comunale. Ritenendo restrittivo trattare solo con foto e descrizioni varie il suddetto argomento, ho preferito allargare la pubblicazione alla storia di tutto ciò che riguardava e riguarda l'approvvigionamento idrico del comune di Empoli, rifacendomi da prendere dopo lunghe ricerche tra i faldoni all'Archivio Storico Comunale”.

La scrupolosa ricerca, con la descrizione conforme dei dati che seguiranno, potrà essere utile a chi in futuro ne avesse necessità, per ragioni di studio, o per conoscenze storiche anche di carattere tecnico, sulle vecchie, nuove e nuovissime strutture dell'acquedotto empolese.

“Dalla consultazione - commenta l'autore - ho potuto elencare tutte le iniziative, gli investimenti, le realizzazioni e i lavori, eseguiti in tanti anni, per dare alla città di Empoli tutto il necessario in fatto di approvvigionamento idrico, cioè quello che non poteva mancare e oggi non manca alla nostra comunità. Si è trattato di rilevare e poi di descrivere una mole enorme di lavori, fatti eseguire dal Comune di Empoli e successivamente dalle aziende municipalizzate costituitesi ad hoc, fino ai giorni nostri”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

