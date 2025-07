Fermato con 14 grammi di cocaina, arrestato

L’11 luglio, a Pontedera, i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un controllo in via della Cartiera, l’uomo, fermato mentre guidava, è stato trovato in possesso di 14,14 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi. La perquisizione domiciliare non ha portato a ulteriori sequestri. La droga e due telefoni cellulari sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, al rito direttissimo del 12 luglio, l’arresto è stato convalidato senza applicazione di misure restrittive.

