Da Pisa parte l'appello: un gelato per aiutare Medici Senza Frontiere a Gaza

Un gelato per Gaza, un gelato per la Palestina, un gelato per la pace. Parte da Pisa e riguarda tutta Italia (e non solo) l'iniziativa "Un Gelato per la Pace" che il 19 luglio riunirà tante gelaterie in Toscana e in Italia che prepareranno un gelato all'anguria. I colori sono bianco, rosso, nero e verde, quelli della bandiera palestinese.

L'idea viene da Gianfranco Cutelli della Gelateria De' Coltelli, che già in passato ha lanciato iniziative simili, tipo quando scoppiò il conflitto in Ucraina. Stavolta la proposta riguarda la Palestina e la situazione tragica che sta vivendo la Striscia di Gaza.

Sabato 19 luglio in contemporanea in tutte le gelaterie italiane aderenti "potrai assaggiare un gusto all’anguria, simbolo di speranza e di resistenza, l’incasso relativo andrà a sostenere l’azione medico-umanitaria di MEDICI SENZA FRONTIERE a Gaza", si legge sul profilo dell'iniziativa. Chi vuole aderire può farlo sul portale ufficiale.

Per adesso, al 14 luglio, oltre alla De Coltelli partecipano in Toscana le seguenti gelaterie: La Locanda delle Streghe a Terricciola, Polaris a Massa, Kremmy a Viareggio, Io e Gelato a Vecchiano e Mezzana, Ele Gelati e Granite a Lucca, Il Gelato di Toto a Cascina, Ferretti a Peccioli, Ma Ke Gelato! a Certaldo, Gelateria della Passera a Firenze, Sottani a Pelago, Dondoli a San Gimignano e Poggibonsi, Il Masgalano a Siena, Gori a Capoliveri, Il Pozzetto 2 a Grosseto. L'elenco è in aggiornamento, si può consultare sul sito.

Notizie correlate