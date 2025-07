Incidente con il motorino, muore un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è morto nella tarda serata del 13 luglio in un incidente stradale avvenuto lungo la via Chiantigiana per il Ferrone, nel comune di Impruneta. L’incidente si è verificato intorno alle 23:45: per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del motorino su cui viaggiava, finendo con un balzo fuori dalla carreggiata e cadendo accanto alla strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno riportato sulla sede stradale, dove i sanitari del 118 hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, praticandogli il massaggio cardiaco. Nonostante gli sforzi, per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.