Per la quarta stagione consecutiva Luca Valentino sarà ancora alla guida dell’Use Computer Gross. Raggiungere l’accordo col giovane tecnico grossetano non è stato difficile visto che il suo rapporto con la nostra società è ormai qualcosa che va oltre il semplice aspetto professionale.

Ormai da molti anni, infatti, il suo lavoro col settore giovanile e la prima squadra ha portato a risultati importanti sia nella crescita dei giovani, come si è potuto vedere nel campionato scorso e come si vedrà anche nel prossimo, sia nei risultati raggiunti che sono comunque importanti. E’ per questo che la società ha puntato senza esitazioni sulla sua conferma affidandogli, come sempre, anche una squadra di punta del vivaio con l’obiettivo di continuare a formare in casa giocatori da impiegare poi in prima squadra.

E’ su queste basi che il rapporto proseguirà, certi che i risultati saranno altrettanto importanti.