Maltempo, cade un pino nel giardino del nido a Scarlino

Questa mattina, lunedì 14 luglio, intorno alle 7.00 un pino, quasi sicuramente per il maltempo delle ultime ore, è caduto nel giardino dell’asilo nido comunale “L’Albero Azzurro” a Scarlino Scalo, fortunatamente senza causare danni a persone, danneggiando una macchina parcheggiato al lato della carreggiata. L’intervento tempestivo della Protezione civile del Comune che ha allertato i Vigili del fuoco, la Vab e Sei Toscana per la pulizia finale, ha consentito la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area in poche ore.

In via precauzionale, il Comune ha disposto la chiusura del nido fino a quando non saranno completate le necessarie verifiche sulle condizioni delle altre piante presenti nei pressi dell’edificio. Una misura adottata per garantire l’incolumità dei bambini e del personale scolastico, evitando qualsiasi rischio legato alla stabilità del verde pubblico.

«Abbiamo ritenuto necessario procedere con la chiusura temporanea della struttura per permettere ai tecnici di effettuare tutti i controlli del caso – dichiara il sindaco Francesca Travison –. La sicurezza dei più piccoli viene prima di tutto. Una volta terminati gli accertamenti, il servizio riprenderà regolarmente».

Il Comune comunicherà tempestivamente la data di riapertura del nido, che dipenderà dall’esito delle verifiche e dai tempi necessari per eventuali interventi.

Fonte: Ufficio stampa