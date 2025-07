Maurizio Ventavoli sarà consigliere di Anbi nazionale

Maurizio Ventavoli sarà una delle voci della Toscana all’interno del consiglio nazionale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi). Il presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno è infatti diventato consigliere nazionale di Anbi. Lo stesso Ventavoli è stato eletto anche come membro dell’assemblea nazionale dello Snebi (Sindacato Nazionale Enti Bonifica ed Irrigazione) e nella relativa giunta esecutiva. Le cariche vanno ad aggiungersi a quelle di responsabile per Anbi Toscana dei Contratti di fiume e dei rapporti con lo Snebi.

La nomina è avvenuta in occasione dell’assemblea nazionale dell’associazione, dedicata al tema “L’acqua coltiva la pace” che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma. Con lui è stata eletta anche Serena Stefani, vicepresidente di Anbi Toscana e presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Salgono così a tre i toscani che saranno la voce dei consorziati della Toscana, dato che il presidente di Anbi Toscana, Paolo Masetti, è già membro di diritto del consiglio.

«Sono felice di questa nomina che è arrivata in occasione di un evento importante, durante il quale istituzioni e addetti ai lavori si sono confrontati sul tema dell’acqua, come elemento a cui porre attenzione in termini sia di difesa dal rischio che di risorsa da tutelare – commenta Maurizio Ventavoli -. Una duplice sfida che il cambiamento climatico ci mette davanti ogni giorno e a cui i Consorzi lavorano costantemente: porteremo anche a livello nazionale le istanze ma anche le proposte della Toscana».

«Le mie congratulazioni a Serena Stefani e Maurizio Ventavoli per il loro incarico in Anbi nazionale – ha commentato il presidente di Anbi Toscana, Paolo Masetti -. Due nomine importanti per Anbi Toscana e per tutti i Consorzi di bonifica della regione che rafforzano la voce della Toscana a livello nazionale. La due giorni di Roma è stata un evento di notevole rilevanza che ha sottolineato il ruolo strategico dei Consorzi di Bonifica in un contesto complesso come quello odierno, segnato dalle crescenti sfide poste dalla crisi climatica».

Fonte: Ufficio stampa