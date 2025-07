Parco Mediceo di Pratolino: cinque camminate con visita guidata a luglio e settembre

Cinque camminate con visita guidata sono in programma tra luglio e settembre a ingresso libero al Parco Mediceo di Pratolino. Quelle notturne sono previste domenica 20 luglio e venerdì 1 e 8 agosto alle ore 19.15. Invece, a settembre, le passeggiate saranno le domeniche 14 e 28 dalle ore 10. Il livello di difficoltà è facile e la durata di circa quattro ore.

Appuntamento per tutti al cancello del Parco, in via Fiorentina 276 a Vaglia.

Ingresso libero previa prenotazione obbligatoria via e-mail, indicando numero e nome dei partecipanti:

parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it

Tutte le ulteriori informazioni saranno fornite al momento dell’iscrizione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

