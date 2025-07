Piano delle Antenne Empoli, Stop 5G: "Discussione in estate per evitare dialogo. Noi non coinvolti"

Il Comitato Stop5G Empolese-Valdelsa esprime forte preoccupazione per le modalità con cui l’Amministrazione Comunale sta gestendo l’iter di approvazione del Piano delle Antenne per la telefonia mobile.

Apprendiamo da numerose cittadine e cittadini, che avevano presentato osservazioni puntuali al piano per la vicinanza degli impianti alle abitazioni, i rischi per la salute e il danno paesaggistico, che nei giorni scorsi sono stati contattati telefonicamente dalla segreteria del Sindaco per un incontro previsto per lunedì 21 luglio nel primo pomeriggio.

A fronte di questa convocazione tardiva, segnaliamo quanto segue:

Alla data dell’incontro del 21 luglio, le decisioni risulteranno già definite: il Consiglio Comunale è infatti convocato per mercoledì 23 luglio per l’approvazione del piano e gli atti risulteranno già formalmente depositati. L’appuntamento cade in un periodo critico per la partecipazione, con molte persone assenti per motivi di lavoro o ferie, rendendo di fatto impossibile una presenza ampia e rappresentativa. La scelta di portare il piano in approvazione a fine luglio appare strumentale a evitare momenti di confronto pubblico, come quello molto partecipato del 26 ottobre scorso a Cortenuova. Nonostante il contributo civico garantito, né il nostro Comitato — che ha presentato 9 osservazioni al Regolamento comunale per la telefonia mobile — né l’associazione Atto Primo, autrice di ulteriori 12 osservazioni, sono stati coinvolti o invitati all’incontro con l’Amministrazione.

Riteniamo inaccettabile che scelte tanto rilevanti vengano assunte in assenza di un confronto pubblico e trasparente, e senza il coinvolgimento della cittadinanza interessata.

Per questo:

Chiediamo che la discussione sul Piano delle Antenne sia separata da quella sul Regolamento , come sarebbe corretto dal punto di vista procedurale;

, come sarebbe corretto dal punto di vista procedurale; Chiediamo il rinvio a settembre dell’approvazione del Piano, così da permettere un dibattito pubblico reale, consapevole e in un periodo più adeguato alla partecipazione democratica.

Proponiamo inoltre che la seduta del Consiglio del 23 luglio venga utilizzata per l’approvazione delle modifiche al Regolamento sui Referendum comunali, al fine di consentire l’accorpamento della consultazione contro la Multiutility con le elezioni regionali di ottobre. Modifiche che il nostro Comitato ha formalmente proposto oltre due mesi fa.

Infine, annunciamo fin da ora la convocazione di un’assemblea pubblica a inizio settembre presso la Casa del Popolo di Ponterotto, sede di riferimento del nostro Comitato, alla quale inviteremo il Sindaco Alessio Mantellassi e l’Assessora competente Laura Mannucci per un confronto pubblico aperto e partecipato.

Non possiamo accettare che i prossimi mesi segnino l’inizio di una nuova ondata di installazioni di antenne nel territorio urbano, senza trasparenza, senza partecipazione, e senza alcun ascolto delle comunità locali.

Fonte: Comitato Stop5G Empolese-Valdelsa

Notizie correlate