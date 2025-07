Riabilitazione a Borgo S. Lorenzo: entro luglio i servizi dell’età evolutiva si spostano in viale Kennedy

Traslocherà entro il mese di luglio nei locali di Multi più a Borgo San Lorenzo, il Servizio della Riabilitazione in età evolutiva, attualmente dislocato al primo piano della struttura di Riabilitazione in viale Martin Luther King. Nei nuovi locali di Multi più, in viale Kennedy, saranno centralizzati alcuni servizi della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e i servizi dell’età evolutiva legati alle attività professionali di riabilitazione. Un’unica struttura accoglierà neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, educatori, logopedisti, fisioterapisti dell’età evolutiva, psicologi e neuropsichiatri per un lavoro che, grazie anche agli spazi ampliati rispetto alla sede attuale, potrà consentire un lavoro in team o comunque favorire una maggiore condivisione e collaborazione fra gli operatori. In viale Kennedy, inoltre, saranno implementate anche altre attività terapeutiche a bassa intensità clinica.

La nuova sede della Riabilitazione in età evolutiva presso Multi più è stata individuata a seguito della decisione di avviare una manutenzione straordinaria negli attuali locali, con lavori non compatibili con il proseguo delle attività. La soluzione scelta presso Multi più sarà comunque migliorativa per i benefici che il trasferimento comporterà dal punto di vista strutturale e clinico-assistenziale, sia per gli operatori sanitari che naturalmente per gli utenti.

Seguirà successivamente a questo trasferimento, quello della Riabilitazione motoria adulti , un servizio anch’esso attualmente attivo nella sede di via Martin Luther King ma al piano terra. La Riabilitazione con le palestre per l’attività motoria per adulti traslocherà in parte presso Multi più in viale Kennedy e in parte presso il Poliambulatorio in viale della Resistenza. I locali definitivi della Riabilitazione motoria adulti, sono ancora in adeguamento ma al termine dei lavori, potranno accogliere in un’ unica sede i servizi che dai prossimi mesi dovranno essere necessariamente divisi.

Preme sottolineare che durante questa fase transitoria saranno comunque garantiti tutti i livelli di servizio della riabilitazione e, in alcuni casi, potenziati anche gli interventi domiciliari, al fine di ridurre al minimo eventuali ripercussioni per i cittadini, nei confronti dei quali l’Azienda si scusa sin d’ora per i possibili inconvenienti. A regime i nuovi ambienti che accoglieranno la Riabilitazione, saranno molto più ampi e moderni rispetto agli attuali, con un miglioramento complessivo nella gestione e nella logistica delle attività sanitarie, a beneficio della qualità del servizio e del comfort del personale e degli utenti.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa