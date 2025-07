Nuovi giochi, street art e più illuminazione: "Il parco della Rimembranza torna agli empolesi"

Giochi nuovi tra scivoli, castelli in legno e altalene, più illuminazione, panchine ma anche fiori e street art. Questa la veste nuova, con la quale il parco della Rimembranza torna agli empolesi: questa sera, 14 luglio, il taglio del nastro del rinnovato viale alberato che costeggia la stazione ferroviaria di Empoli. "Ora possiamo essere fieri di questo nuovo Parco" dice il sindaco Alessio Mantellassi all'inaugurazione con l'assessore ai lavori pubblici Simone Falorni, la giunta, forze dell'ordine, associazioni di volontariato e cittadini. Riqualificare piazze pubbliche "è uno degli obiettivi più significativi della nostra azione di governo, perché interessa tutti, anche chi non frequenta Empoli, per rafforzare la sicurezza e la vivibilità di queste aree più frequentate".

Per dare nuova vita all'area verde, lungo il terzo scalo ferroviario regionale per presenze, "siamo partiti dall'assunto che un luogo degradato e poco curato può diventare poco sicuro, perché le persone, le famiglie non ci vanno volentieri. E se non viene vissuto, diventerà poi frequentato da altri tipi di persone". Lo stesso concetto "ci ha guidato per il parco del Mariambini e ci guiderà per la progettazione in corso di piazza Matteotti" e piazza don Minzoni. Inoltre "con il presidio della polizia municipale che si trasferirà nei locali del terminal bus, sarà riqualificata un'area vasta veramente importante". Nella strategia per la sicurezza, continua Mantellassi, "ci devono essere più controlli, che è quello che stiamo facendo chiedendo rinforzi alla questura e che vede un impegno forte tutti i giorni delle forze dell'ordine. Ma non è solo una questione di controlli, quando le persone in questi giorni mi hanno detto "la sera ci vado (al parco della Rimembranza ndr) con i miei nipoti a giocare", questo è un ulteriore elemento di cui dobbiamo tener conto. Il fatto che sia vissuto dalle persone". Non solo via vai di pendolari, cani a passeggio con i padroni e giochi, ma nel futuro non è escluso che l'area possa essere anche teatro di eventi: "Potremmo farlo diventare non solo luogo di passaggio ma trovare anche momenti di convivialità".

Un intervento "che ha riqualificato un noto e storico parco di Empoli, dove sappiamo le situazioni che si erano evolute nel tempo" ha commentato l'assessore Falorni. "Le aree e gli ambienti risistemati tornano a essere vissuti dalla cittadinanza e allontanano situazioni sgradevoli".

Nuovi giochi, fiori e street art: gli interventi

Ad accogliere passanti e cittadini nel nuovo parco della Rimembranza è un ingresso colorato. Le scale, al lato della stazione, sono state decorate con un dipinto a terra realizzato da Lisa Gelli della Street Levels Gallery: l'opera, dal titolo "Radici" approfondisce il tema della cura nelle sue molteplici sfumature e trova casa di fronte ad un altro intervento di street art, "Forma" di Daniele Mariti inaugurato tre anni fa nel sottopasso della stazione ferroviaria.

Gli interventi edili e stradali hanno riguardato la ripavimentazione del viale lungo 400 metri con la ghiaia, la rimozione delle panchine esistenti e il loro riposizionamento (altre panchine arriveranno a breve), la sistemazione dei vialetti di accesso e della rastrelliera per le bici all'imbocco delle scale per la stazione. Questi interventi, spiegano dal Comune, valgono circa 53mila euro a cui vanno a sommarsi i 60mila euro (per un totale di 113mila euro) dedicati alla sostituzione del castello per bambini, da tempo in stato di degrado, con uno nuovo in legno di robinia e altri giochi inclusivi, posizionati in modo tale da sgombrare la visuale del viale alberato proprio com'era stato pensato in origine nei primi anni '20 del Novecento. Infine come anticipato è stata raddoppiata l'illuminazione mentre per la cura del verde sono state create 7 nuove piccole aiuole fiorite in ogni passaggio pedonale e un'aiuola grande di 130 mq, oltre all'attenzione per gli alberi del viale, ognuno in memoria dei caduti della città nella Prima Guerra Mondiale.

