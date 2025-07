Pisa, ripartiti i lavori per la palestra dell'istituto Matteotti: impianto da 5,5 milioni, 1,5 dalla Provincia

Sono ripresi da aprile 2025 i lavori alla Palestra dell'Istituto Matteotti di Pisa, dopo un lungo stop legato a una pluralità di fattori, tra cui il rincaro dei prezzi dei materiali. "Si tratta di un importante impianto sportivo che sta realizzando la Provincia di Pisa, del valore complessivo di 5.5 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni di risorse della Provincia. (rintracciati con MUTUI BEI della Banca Centrale Europea, ndr)" spiega il Presidente Massimiliano Angori.

"Attualmente é in corso il montaggio della struttura in legno lamellare. La data della conclusione dei lavori rimane tuttavia incerta, a causa dei forti ritardi in precedenza accumulati, e presumibilmente non avverrà prima la fine della primavera 2026. Si tratta tuttavia di una nuova struttura che nasce dalla volontà di creare un ambiente da gioco principale riconoscibile e di alto pregio, ovvero elemento fulcro su cui ruotano tutte le funzioni riconducibili a un impianto sportivo pienamente funzionale", sottolinea il Presidente.

"Elemento fondamentale dell’idea progettuale è la struttura lignea della palestra a vista con elementi incrociati che si muovono da terra fino in copertura, come fossero unici elementi continui", spiega la Consigliera Provinciale all'Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti. "Gli elementi vetrati su un lato lungo permettono di avere elevata luce naturale che esalta le strutture del campo da gioco.

Al fine di dare risalto all’elemento palestra, i due corpi laterali hanno una forma volumetrica più semplice, ma anche loro vengono arricchiti da elementi architettonici che li caratterizzano. La struttura è dunque composta da un campo da gioco regolamentare per basket 28x15 m + 2 metri di fascia di rispetto (compresi gli altri sport con campi di dimensione inferiore, ndr) con possibilità di suddividerlo in due zone a mezzo di un tendone divisorio.

Vi sono poi le tribune per spettatori capienza 200 persone e altri spazi dedicati alla attività motoria. Un progetto complesso e ambizioso che consentirà una struttura fortemente rispondente alle esigenze della comunità, scolastica e non solo. E che sottolinea l'impegno costante della Provincia di Pisa sul fronte della edilizia scolastica, per cui, al netto delle criticità che spesso incontriamo per la fornitura dei materiali ed altri elementi tecnici legati al vigente Codice degli Appalti, mi preme sottolineare il valore della gestione da parte della nostra struttura tecnica di 40 milioni di fondi Pnrr, utilizzati per la messa a punto degli impianti sportivi di tutto il territorio provinciale", conclude Bibolotti.

