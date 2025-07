Ruba cibo a San Miniato, 23enne arrestato grazie a carabiniere fuori servizio

Il 6 aprile, nel tardo pomeriggio, i carabinieri di Ponte a Egola, con l’ausilio dell’Aliquota Radiomobile di San Miniato, hanno arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario di 23 anni per rapina impropria. Il giovane aveva nascosto generi alimentari per un valore di 80 euro (5 pezzi di Grana Padano e 3 bistecche di manzo) in uno zaino, pagando solo due prodotti. Un Carabiniere libero dal servizio ha notato la scena, allertato la Centrale Operativa e seguito il 23enne all’esterno, dove è nata una breve colluttazione prima che il malvivente fosse fermato dai militari intervenuti. La refurtiva è stata recuperata e restituita. L’arresto è stato convalidato al rito direttissimo senza applicazione di misure restrittive.

