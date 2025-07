Rubano paio di scarpe, arrestata coppia di coniugi

Due coniugi georgiani, di 46 e 55 anni, residenti a Peccioli, sono stati denunciati in stato di libertà dalla polizia di Pontedera per furto aggravato in concorso. La coppia aveva sottratto un paio di scarpe da un negozio in un centro commerciale, occultandole nella borsa della donna e tentando la fuga dopo l’attivazione dell’antitaccheggio. La donna è stata bloccata dal personale del negozio, mentre l’uomo è fuggito con la refurtiva. Grazie alle immagini di videosorveglianza, l’uomo è stato identificato e rintracciato nel centro di Peccioli con ancora la merce sottratta, poi restituita ai proprietari.

