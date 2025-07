Sequestrati circa 1400 prodotti contraffatti a Forte dei Marmi

Nel quadro dei controlli intensificati per l’estate, la Guardia di Finanza di Lucca ha rafforzato le attività di vigilanza economico-finanziaria lungo le coste più affollate della provincia, con particolare attenzione alla tutela del Made in Italy e della proprietà industriale.

Negli ultimi giorni, i finanzieri del Gruppo di Viareggio hanno effettuato interventi mirati sul litorale di Forte dei Marmi, uno dei centri turistici più frequentati. Durante queste operazioni sono stati sequestrati circa 1.400 articoli tra capi d’abbigliamento e accessori – come borse, cinture e occhiali – recanti marchi riconducibili a note griffe dell’alta moda. Gli articoli, per qualità, caratteristiche e modalità di vendita, sono risultati verosimilmente contraffatti.

Sono attualmente in corso accertamenti per risalire ai responsabili della produzione e individuare l’intera filiera di approvvigionamento e distribuzione della merce illegale.

L’attività si inserisce tra i compiti istituzionali della Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria, impegnata nella lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale, per garantire la tutela del mercato legale, del marchio Made in Italy e dei diritti del consumatore finale.