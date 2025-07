Si arrampicano su facciata Santa Croce, nessun danno alla struttura

Dopo la diffusione di un video che mostra due persone arrampicate sulla facciata della basilica di Santa Croce a Firenze, l’Opera ha avviato verifiche tecniche che non hanno rilevato danni né alla struttura architettonica né agli apparati scultorei, né effrazioni agli ingressi interni. I controlli, iniziati la mattina del 14 luglio con l’ausilio di una piattaforma mobile, hanno confermato l’integrità del complesso. L’Opera ha già presentato denuncia ai carabinieri per violazione di domicilio, riservandosi ulteriori azioni in caso di danni accertati.

