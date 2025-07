Spari contro ospedale Stella Maris a Pisa, indaga la polizia

La polizia sta indagando su alcuni colpi di pistola esplosi nel pomeriggio del 13 luglio contro l’ospedale Stella Maris di Calambrone, specializzato in neuropsichiatria infantile. I colpi, sparati da un'auto in transito, non hanno causato feriti. Sono stati ritrovati due bossoli e l’area è stata evacuata per i rilievi. Testimoni avrebbero visto un uomo sparare dal finestrino. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un possibile avvertimento al personale dell’ospedale, forse collegato a una chiamata alle forze dell’ordine per una rissa avvenuta la notte precedente vicino alla struttura.

