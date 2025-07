Una serata per Kafka alla NessunDove di Empoli

Martedì 15 luglio alle 21:30 alla libreria NessunDove di Empoli si terrà "101° Kafka: una serata di approfondimento e letture!" con un piccolo aperitivo offerto.



Immergetevi nell’universo kafkiano, esplorando attraverso estratti selezionati le grandi tematiche che attraversano la sua opera: la colpa, l’ingiustizia, l’attesa, il potere, il corpo come prigione, l’alienazione, l’incomunicabilità e il conflitto interiore.



Kafka ci conduce in mondi dove l’individuo è spesso oppresso da sistemi incomprensibili e da un senso di colpa ambiguo, in lotta con un potere oscuro e inaccessibile. Le sue storie rivelano la solitudine profonda e l’angoscia esistenziale dell’uomo moderno, che si confronta con l’assurdità della legge, la burocrazia opprimente e la difficoltà di comunicare.



Evento gratuito e aperto a tutti/e

In collaborazione con il nostro Gruppo di Lettura "Finzioni"

