A Staffoli prorogata la mostra 'Via Crucis ai nostri giorni': tra spiritualità e contemporaneità

Visto l’interesse e l’ apprezzamento del pubblico, l’esposizione pittorica “Via Crucis ambientata ai nostri giorni” degli artisti UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) sezione di San Miniato, resterà in via eccezionale fino a domenica 20 luglio 2025 nella chiesa parrocchiale di San Michele a Staffoli (PI).

La mostra, promossa di Stefania Cioffi ed inserita tra le iniziative culturali della manifestazione AgriTractors, evento che celebra le tradizioni agricole del territorio, e giunta a Staffoli dopo varie tappe, porta un messaggio forte: rivivere la Passione di Cristo nell’uomo contemporaneo.

Sono 15 gli artisti coinvolti: Lori Bagnoli, Sonia Rossetti, Marina Romiti, Vilma Checchi, Lina Vinazzani, Rosanna Costa, Sara Baldinotti, Agnese Trinchetti, Lorenzo Terreni, Sabrina Rossi, Claudio Occhipinti, Alma Francesca, Paolo Grigò, Simonetta Fontani, Gerardina Zaccagnino di Staffoli che ha realizzato la XV stazione "la Resurrezione".

In molti in questo periodo hanno espresso gratitudine a Stefania Cioffi, sottolineando come questa iniziativa – la prima del suo genere a Staffoli – abbia portato nella comunità un momento di riflessione oltre al valore culturale e spirituale: “Chi entra in chiesa resta colpito da un’atmosfera suggestiva. Le opere esposte nella navata principale, vengono ammirate con occhi curiosi e incantati: come bambini con lo sguardo all’insù, i visitatori, si lasciano catturare dai colori vividi, dalla forza delle immagini e dal richiamo della Passione di Cristo rivista nella contemporaneità. Le persone scrutano i dipinti attentamente alla ricerca di un messaggio, di un dettaglio, di una luce, come se si instaurasse un dialogo silenzioso tra arte e coscienza” dice Cioffi.

Durante l’inaugurazione, tenutasi il 31 Maggio 2025 alla presenza delle Autorità e di numerosi partecipanti, tra cui il pittore Staffolese Franco Cecconi, sono intervenuti il parroco Don Raffaele, il Presidente UCAI di S. Miniato Fabrizio Mandorlini, la vicepresidente Alma Francesca ed alcuni degli artisti che hanno realizzato le opere, presenti per l’occasione. Graditissima l’inaspettata partecipazione e l’intervento del Presidente di CAMMINI D’ITALIA e FEDER.CAMMINI, Andrea Giorgio Lombardi.

La presentazione è stata affidata a Lucrezia Mot, Staffolese laureata all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, che ha evidenziato come le tecniche pittoriche utilizzate ed i volumi rimandino ad artisti famosi quali Giotto e Michelangelo mentre l’uso sapiente dei colori a Gougin, Van Gogh e De Chirico.

“È grazie alle tecniche miste che si è come mescolata la corrente (che esprime consumismo e massificazione ) ovvero la pop art al minimalismo, simbolismo e sintetismo” spiega Mot. La sua analisi ha aggiunto uno sguardo critico prezioso, che ha permesso di cogliere la profondità pittorica del progetto fornendo una chiave di lettura artistica e spirituale.

Un’occasione imperdibile per chi non ha ancora visitato questa mostra che unisce arte contemporanea e spiritualità in un dialogo accessibile a tutti.

Info per la visita

Luogo: Chiesa di San Michele, Staffoli

Fino a: Domenica 20 luglio 2025

Orari: Durante l’apertura della chiesa e delle S. Messe

Ingresso: Libero

Fonte: Ufficio Stampa