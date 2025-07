Accusato di estorsione, furto e lesioni: ai domiciliari un 21enne

I carabinieri di Borgo San Lorenzo, a conclusione attività di indagine, hanno eseguito ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino albanese 21 enne ritenuto responsabile insieme ad altri minori dei reati di estorsione aggravata e continuata, furto con strappo in concorso e lesioni personali aggravate ai danni di un minore.

I fatti risalgono ad un arco temporale che va da metà 2024 fino ad aprile 2025, periodo in cui i suddetti avevano estorto piccole somme di denaro alla vittima con frequenza settimanale, minacciandolo di ritorsioni, come picchiarlo e di utilizzare un coltello in loro possesso, qualora non avesse provveduto a dargli quanto richiesto, provocando nella vittima uno stato perdurante di ansia e di timore per la propria incolumità. In un’occasione, avevano aggredito con dei bastoni anche il padre della vittima occorso in suo aiuto.

