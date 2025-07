Casa, accoglienza e crescita: il dipinto a terra 'Radici' di Lisa Gelli al Parco della Rimembranza

La casa, l’accoglienza e la crescita sono alcuni dei temi esplorati per la realizzazione del dipinto a terra intitolato “Radici” e creato da Lisa Gelli, con la curatela artistica di Street Levels Gallery di Firenze, sulle scale all’ingresso del Parco della Rimembranza di Empoli (FI).

L’artista, di origini empolesi, torna a indagare il tema della cura nelle sue molteplici sfumature. In questo caso è ancora più stretto il legame tra la memoria storica del luogo e la sua nuova identità contemporanea, volta ad accogliere e a unire vecchie e nuove energie.

Radici è un’opera di impatto che dona un nuovo volto alla rampa di accesso al lungo viale alberato -oggi parco cittadino- intitolato ai caduti della prima e seconda guerra mondiale. Lo spazio a terra, delineato da sei ampi scalini, è scandito da un cesto-nido nella parte inferiore da cui si ergono in successione: un elemento vegetale con le sue diramazioni, la sagoma stilizzata di una casa, e una figura femminile posta in profilo a medaglia e rivolta verso destra con un occhio aperto.

La palette cromatica adottata dall’artista si distingue per tonalità brillanti e vivaci. A partire dal cesto-nido, reso con un giallo intenso, che si estende orizzontalmente da sinistra a destra lungo l’intero gradino. Su questa campitura di colore è stato tracciato un fregio decorativo, realizzato con una linea geometrica spezzata di colore bianco. Lo sfondo verde luminoso accoglie ed esalta la figura femminile in rosso scarlatto, dalla quale emerge a contrasto la sagoma bianca della casa e un articolato elemento vegetale colorato di giallo. Questo mix di tonalità vivaci e luminose cattura immediatamente l’attenzione, in particolare quella dei passanti provenienti dalla vicina stazione ferroviaria, e guida lo sguardo verso l’ingresso del Parco della Rimembranza.

“L’opera realizzata da Lisa Gelli-sottolinea Sofia Bonacchi, co-fondatrice e direttrice di Street Levels Gallery- ci racconta quanto l’arte urbana possa farsi veicolo di memoria, identità e trasformazione. Radici non solo valorizza l’accesso al parco ma attiva una riflessione profonda sul senso di appartenenza, sulla cura e sulle relazioni: è un invito a rallentare, osservare e sentirsi parte di uno scenario che unisce passato e presente”.

“Radici” di Lisa Gelli

a cura di Street Levels Gallery (Firenze)

Parco della Rimembranza

Empoli (FI)

Lisa Gelli

Nata ad Empoli nel 1983, Lisa Gelli è un’artista visiva attiva a Firenze. Lavora come illustratrice, art director e muralista, inoltre, collabora con agenzie di comunicazione, case editrici, compagnie teatrali, aziende di design. Dal 2012 espone in collettive nazionali e internazionali, partecipa a progetti personali e collettivi a metà tra l’illustrazione, la performance e il libro d’artista, portando avanti la sua ricerca nel campo del disegno e dell’autoproduzione. Fa parte del collettivo di illustrazione Le Vanvere, è organizzatrice e co-art director di Ratatà, festival di fumetto, disegno, illustrazione, editoria indipendente.

Street Levels Gallery

Street Levels Gallery è la prima e unica galleria d’arte urbana contemporanea a Firenze, un centro di ricerca, esposizione e produzione culturale che diffonde visioni underground per trasformare il territorio. Fondata nel 2016 dall’incontro tra artisti e produttori culturali, la galleria esplora le molteplici interazioni tra arte urbana, spazio pubblico e contesto espositivo, ridefinendo i confini tra pubblico e opera d’arte. Ha creato un ponte tra strada e galleria, contribuendo alla legittimazione della cultura urbana come linguaggio artistico contemporaneo.

Oltre all’attività espositiva, Street Levels cura interventi artistici pubblici e privati, laboratori, talk e presentazioni, con l’obiettivo di abbattere le barriere tra arte e spazio urbano. Indagando l’arte urbana nelle sue molteplici declinazioni-dal writing al nuovo muralismo, dalla street art al subvertising-si configura come un laboratorio culturale

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate