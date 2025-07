CÈRAMICA 2025: la giunta approva le linee guida e le indicazioni del programma della manifestazione

Cèramica 2025. Ecco tutte le anticipazioni per un mese di dicembre all’insegna dell’arte, della ceramica e della creatività diffusa.

Un cambio di data che coincide anche con un cambio di format della manifestazione.

Montelupo Fiorentino si prepara a ospitare l’edizione 2025 di Cèramica, la storica manifestazione dedicata alla ceramica artistica e contemporanea, che per quest’anno assume una veste completamente rinnovata. Un format sperimentale, che animerà il centro cittadino per tre weekend consecutivi nel mese di dicembre con eventi, mostre e attività culturali estese lungo tutto l’arco della settimana.

Nello specifico la manifestazione si terrà nei seguenti giorni con orari indicativi:

sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 – a partire dalla mattina

venerdì 12, nel pomeriggio

sabato 13 e domenica 14 – a partire dalla mattina

venerdì 19, nel pomeriggio

sabato 20 e domenica 21 – a partire dalla mattina

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Open Studio”, un invito a immergersi nei luoghi della produzione artistica, tra botteghe, studi, laboratori e spazi sperimentali. Un’occasione per riscoprire il valore della ceramica come linguaggio contemporaneo, espressione identitaria del territorio e ponte tra tradizione e innovazione.

La manifestazione, promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino, ha la direzione artistica della Fondazione Museo Montelupo e prevede la collaborazione con la Scuola della Ceramica, l’associazione Strada della ceramica e realtà artigiane locali e nazionali.

Un programma ricco e multidisciplinare

Cèramica 2025 proporrà un vero e proprio festival diffuso, che interesserà tutto il centro cittadino – dal Palazzo Comunale al MMAB, fino agli spazi della Fornace del Museo, al Palazzo Podestarile e alla palazzina di via XX Settembre 34 – trasformando Montelupo in una grande “officina creativa”.

Tra le principali iniziative in programma:

Mostra retrospettiva su Bruno Bagnoli a 50 anni dalla scomparsa, con catalogo e documentario dedicato;

a 50 anni dalla scomparsa, con catalogo e documentario dedicato; Omaggio a Eugenio Taccini , figura centrale della ceramica montelupina, con convegno, allestimento al Museo della Ceramica e produzione multimediale

, figura centrale della ceramica montelupina, con convegno, allestimento al Museo della Ceramica e produzione multimediale Premio di ceramica contemporanea a diffusione internazionale, rivolto ad artisti affermati e under 35, finanziato attraverso il bando regionale Toscanaincontemporanea2025;

Tre residenze artistiche internazionali , con project room e workshop aperti al pubblico, con artisti internazionali: Eric Landon in arte Tortus dalla Danimarca, Riccardo Previdi (Italia), Fabienne Withofs dal Belgio;

, con project room e workshop aperti al pubblico, con artisti internazionali: Eric Landon in arte Tortus dalla Danimarca, Riccardo Previdi (Italia), Fabienne Withofs dal Belgio; Laboratori, workshop e project room con il coinvolgimento della Scuola della ceramica e del Centro Ceramico Sperimentale;

Mostra mercato della ceramica, con espositori nazionali e internazionali selezionati tramite avviso pubblico, che sarà pubblicato a breve;

Talk, spettacoli, performance artistiche e laboratori per bambini;

Trekking urbani, visite guidate, aperture speciali di luoghi culturali e storici;

Spazi esperienziali e dimostrazioni artigianali a cura dell’Unione delle Fornaci di Samminiatello e della Strada della Ceramica.

Sostegno a Cèramica 2025

La novità di questa edizione è la possibilità da parte di aziende, ma anche di singoli cittadini di sostenere non solo con sponsorizzazioni, ma anche tramite l’Art Bonus, che consente di portare in detrazione come sostituto di imposta il 65% dell’importo destinato a sostenere Cèramica.

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://artbonus.gov.it/321-museo-della-ceramica-di-montelupo-fiorentino.html

Un invito a scoprire Montelupo

«Cèramica 2025 incontra il Natale. Abbiamo volutamente scelto di creare una sinergia fra due appuntamenti importanti per la nostra città al fine di potenziare l’attrattività di Montelupo. Negli anni abbiamo sempre proposto un Natale ad Arte. In questo 2025 avremo un’offerta molto forte e caratterizzata in questo senso. Il prolungamento del periodo ci consente di dare maggiore visibilità e importanza alle mostre allestite, di organizzare workshop con artisti importanti sulla scena internazionale e di dare più tempo ai visitatori di vivere Cèramica, magari concedendosi un fine settimana in Toscana. Non ci poniamo in contrapposizione con altre realtà vicine, ma il nostro obiettivo è quello di essere complementari e creare sinergie al fine di poter offrire una proposta integrata. Senza contare che negli allestimenti Cèramica e il Natale saranno ben integrati: stiamo lavorando alla progettazione e pensiamo a strutture in legno per la mostra mercato, luminarie ed eventuali videoproiezioni», commenta il sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa