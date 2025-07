Cordone (Lega): "Che fine ha fatto la tenenza dei Carabinieri a Fucecchio?"

"A proposito di sicurezza, che fine ha fatto la Tenenza dei Carabinieri?". È questo il titolo dell’iniziativa organizzata per mercoledì 16 luglio, dalle ore 9 alle 12.30, in piazza XX Settembre a Fucecchio, in occasione del mercato settimanale. Un’iniziativa con cui la Lega locale vuole riportare al centro dell’attenzione pubblica una questione annosa: quella dell’istituzione della Tenenza dei Carabinieri, di cui si parla ormai da almeno nove anni, ma su cui tutto tace.

«Mentre il Decreto Sicurezza – fortemente voluto dalla Lega – è ormai legge dello Stato, garantendo più tutele per chi ci difende, maggiore sicurezza per i cittadini e meno impunità per chi delinque - dichiara Marco Cordone (Segretario comunale di Fucecchio e Vicesegretario provinciale vicario della Lega – Salvini Premier) - il Comune di Fucecchio, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, non ci ha più fornito alcun aggiornamento sul progetto della Tenenza».

Cordone ricorda che il tema era stato rilanciato pubblicamente nell’ottobre scorso, all’indomani dell’assalto al caveau di un noto calzaturificio di lusso fucecchiese: «Con la creazione della Tenenza, la città di Indro Montanelli avrebbe finalmente un presidio rafforzato dell’Arma, con un numero maggiore di militari destinati esclusivamente al territorio comunale».

Il progetto risale alla primavera del 2016, quando fu anche individuato l’immobile in cui avrebbe dovuto sorgere la nuova sede: l’ex scuola ed ex distretto ASL dell’Opera Pia Landini Marchiani. L’idea prevedeva inoltre il trasferimento degli uffici della Polizia locale nell’attuale sede dei Carabinieri, in piazza Giuseppe Montanelli.

«Da allora», prosegue Cordone, «abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento costruttivo, confidando che il sindaco Emma Donnini fornisse aggiornamenti in uno dei tanti consigli comunali. Ma neppure nell’ultima seduta del 10 luglio è stata fatta menzione del progetto. Né noi, come forza politica radicata sul territorio, né la cittadinanza abbiamo più avuto notizie. Salvo clamorose smentite, riteniamo che l’Amministrazione abbia ormai abbandonato l’idea della Tenenza».

Da qui, la decisione di organizzare un momento pubblico per riportare il tema all’attenzione generale: «Invitiamo i cittadini a venire al nostro gazebo, a confrontarsi con noi e a partecipare attivamente. Non vogliamo dare lezioni a nessuno, ma abbiamo ben chiaro un principio fondamentale: non c’è libertà senza sicurezza», conclude Cordone.

LEGA SALVINI PREMIER SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO