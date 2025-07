Degrado e vandalismo a Sovigliana e Spicchio, la segnalazione di Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia Vinci, con una nota, richiama l'attenzione sulla situazione di Sovigliana e Spicchio. "Quello che intendo segnalare - dice Manuela Mussetti coordinatrice di Fratelli d'Italia Vinci e consigliera del gruppo VinciAmo - è una situazione di degrado crescente, che da mesi interessa in particolare le località di Sovigliana e Spicchio. Non si tratta di atti legati alla necessità, ma di azioni volontarie e dannose, messe in atto per il gusto di creare disagio, malcontento e danni."

"Durante le ore notturne — in particolare tra l’una e le cinque del mattino — si registrano schiamazzi e rumori molesti, ma anche episodi preoccupanti come: danni alle auto; furti nei bar, pasticcerie locali e mense scolastiche; spreco e spargimento di cibo nei parchi pubblici; danneggiamento delle aree gioco per bambini. È un quadro di degrado disarmante, che avanza perché manca la percezione di controllo e di conseguenze adeguate. Chi compie questi gesti non ha paura di essere fermato, e questo è un fallimento per tutti."

"Come Fratelli d’Italia e come gruppo VinciAmo siamo dalla parte dei cittadini. Il benessere e la sicurezza della comunità però non devono avere bandiere: devono essere una priorità comune. Serve urgentemente un tavolo di confronto, serio e operativo, che coinvolga le istituzioni e i cittadini. È evidente che non si può più aspettare, occorre trovare la quadra per il benessere collettivo."

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa