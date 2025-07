Il genio toscano in mostra all'Expo di Osaka

La Regione Toscana ripropone all’Expo di Osaka 2025 la mostra ‘Genio Toscano. La creatività oltre lo spazio e il tempo’, inaugurata nello spazio del Padiglione Italia dedicato alla settimana toscana. La mostra è organizzata dalla Regione con il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

E’ un tributo al patrimonio manifatturiero toscano, frutto della storia di imprese e del loro legame con il territorio regionale, di intuizioni, talenti e capacità produttive che hanno reso possibile la realizzazione di oggetti iconici che vanno oltre lo spazio e il tempo.

La mostra celebra l’eccellenza del patrimonio manifatturiero toscano attraverso il racconto di alcune storie di

imprese e loro prodotti iconici che hanno segnato il panorama del design, dello stile, della qualità e dell'innovazione a livello internazionale.

Sono oggetti, dalla Vespa alle porcellane della Richard Ginori, passando per i modelli di Ferragamo, la Ultrafragola della Poltronova e tanti altri manufatti, che hanno segnato il panorama del design, dello stile, della qualità e dell'innovazione a livello internazionale.

“Con questa mostra – spiega l’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras - vogliamo raccontare il cuore della Toscana: una terra dove la creatività, l’ingegno e la capacità di innovare si fondono in un patrimonio che guarda al futuro. E’ l’occasione per mostrare quanto il saper fare toscano sia capace di dialogare con il mondo, restando fedele alle proprie radici ma aprendosi con intelligenza all’innovazione. Ringrazio le aziende che hanno reso possibile questo progetto: portiamo a Osaka non solo oggetti iconici, ma storie di passione, ricerca e bellezza. È anche così che la Toscana costruisce nuove connessioni e crea opportunità, contribuendo con orgoglio alla visione del Padiglione Italia per Expo 2025”.

“Abbiamo fortemente voluto – fa eco il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo - portare questa mostra anche all'interno di Expo perché racconta al meglio, attraverso alcuni prodotti iconici della nostra manifattura, quanto la Toscana sia luogo in grado di tenere insieme passato e futuro, tradizione e innovazione. Ma la nostra presenza a Osaka è molto di più: è la possibilità di raccontare la nostra regione non solo attraverso la sua storia, la sua arte, la sua cultura, ma anche come luogo di grandi opportunità e di capacità di guardare al futuro. La nostra ambizione è fare della Toscana un punto di riferimento a livello mondiale nel campo dell'innovazione e un luogo in grado di attrarre sempre più investimenti dalle altre parti del mondo. In questo senso siamo convinti che il Giappone, con le sue tante realtà all'avanguardia, possa essere uno dei mercati a cui guardare con maggiore interesse nell'ottica di rafforzare le relazioni industriali e commerciali”.

Insomma il percorso espositivo accompagna il pubblico di Expo in un viaggio attraverso i valori che da sempre caratterizzano la produzione manifatturiera della Toscana: capacità intuitiva e originalità, sapienza del saper fare, abilità creativa, maestria nel creare oggetti iconici.

Ecco nove delle eccellenze toscane in mostra all’Expo Osaka 2025

Sono numerosi gli oggetti made in Tuscany che, nella mostra ‘Genio Toscano. La creatività oltre lo spazio e il tempo’ sono esposti nel Padiglione Italia all’interno dell’Expo 2025 di Osaka, in Giappone.

Tra questi ne abbiamo scelti nove.

C’è il modello invisible creato da Ferragamo nel 1947 e l'iconica Ballerina, disegnata da Maximilian Davis nel 2024 per la casa Ferragamo oltre al modello Rainbow, creato da Salvatore Ferragamo nel 1938 per Judy Garland.

Dalla Poltronova arriva Ultrafragola, uno specchio/lampada disegnato da Etore Sottsass jr negli anni '70 con un approccio rivoluzionario nel progettare oggetti d'arredo.

La Vespa della Piaggio non ha certo bisogno di presentazioni. Fin dal suo debutto nel 1946, ha rivoluzionato la mobilità e la comunicazione, diventando un fenomeno di lifestyle globale, un simbolo di libertà, movimento e idee. Il modello esposto è la Vespa Gtv.

La Poltrona Getsuen nasce dalla collaborazione tra Edra e il maestro giapponese Masanori Umeda ed è il risultato di un incontro tra lo spirito toscano e quello giapponese, combinando tradizione artistica, ricerca tecnologica, capacità manuali, materiali di alta qualità.

Il vaso Rimini blu parte della serie di prodotti iconici ideati da Aldo Londi, direttore creativo di Bitossi, la cui collezione include un'ampia varietà di soggetti, tra cui numerose figure di animali che racchiudono segni incisi come lettere di un alfabeto cuneiforme.

Realizzata in pregiata porcellana bianca, la mano forata rientra nella linea disegnata per Ginori 1735 dall'architetto Gio Ponti all’inizio degli anni ‘30. Oltre alla Mano Fiorata sono esposti due piatti della collezione Oriente italiano.

Dalla Società Cooperativa Artieri Alabastro arrivano i vasi luminosi rappresentativi della produzione di Volterra la città che ha formato la sua struttura economica che l’ha portata ad essere definita la "Collina d'Oro".

Da Orodautore proviene l’opera di Giuseppe Antonello Leone il cui bozzetto è stato preparato per la realizzazione della scultura in lamina d’oro, parte della mostra Omaggio a Piero della Francesca, realizzata nel 2007.

Unoaerre Industries ha realizzato il Bracciale chicco di riso, una riproposizione contemporanea di un modello realizzato dall’azienda negli anni ‘40.

Nello spazio espositivo sono presenti inoltre il Museo del Tessuto di Prato che mostra tessuti rigenerati prodotti da aziende toscane, selezionati in collaborazione con il Museo e realizzati a partire da lane, cotoni e sintetici riciclati, provenienti da indumenti usati e scarti di produzione con l’utilizzo di tecnologie avanzate che permettono il riciclo di poliestere, nylon e acrilico ed affiancate da certificazioni che garantiscono trasparenza e tracciabilità nella filiera tessile. Aziende esposte: Antilotex, Arché, Beste, Bigagli, Bisentino, Frati Textiles, Lyria, Marini Industrie, Pointex, Pontetorto, Sage Automotive Interiors, Tessilgodi

Provenienti dagli Archivi Alinari sono esposte le riproduzioni in scala 1:1 del negativo su lastra di vetro e della stampa del Mosè di Michelangelo, fotografato dai Fratelli Alinari. Le lastre negative, di formati eccezionali e conservate negli Archivi Alinari, sono un patrimonio unico al mondo salvato dalla Regione Toscana e che la Fondazione Alinari sta restaurando e valorizzando. La digitalizzazione viene realizzata con tecnologie all'avanguardia e per la prima volta su formati di queste dimensioni.

Il Maggio musicale fiorentino per raccontare la propria storia mostra tre costumi prodotti per altrettanti spettacoli: la Madama Butterfly, con bozzetti e figurini di Pierluigi Samaritani per una produzione del 1979 da lui diretta, il costume della Traviata per una produzione diretta da Franco Zeffirelli del 1984 ed il costume della Medea disegnato ed indossato da Maria Callas per una produzione del 1953 con la regia di Lucien Coutaud.

Il Museo Casa di Dante propone un Rinascimento metastorico e infinito attraverso le nuove tecnologie con 3 visori 3D per vivere in Virtual Reality la Firenze di Dante.

Fonte: Regione Toscana

