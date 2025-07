Il Subbuteo Club Sombrero vola in vetta ai ranking nazionali. Un periodo d'oro per la società sanminiatese, che in questo primo scorcio di 2025 ha centrato risultati di grandissimo prestigio.

Nico Lucchesi, uno dei punti di riferimento del sodalizio, è al settimo cielo: "Da pochi giorni - dice - sono uscite le classifiche e noi siamo attualmente al primo posto per quanto riguarda le formazioni di subbuteo. La nostra squadra di Ragazzi, invece, è terza nel ranking nazionale. Inoltre i nostri Cesare Santanicchia e Lorenzo Sani guidano rispettivamente le graduatorie dei veterani (atleti Over 50, ndr) e Under 16. Entrambi, peraltro, sono freschi di convocazione con la Nazionale e parteciperanno agli Europei, in programma a Malta nel mese di settembre".

Insomma, soddisfazioni a non finire per il Subbuteo Club Sombrero, che nei mesi scorsi ha conquistato una storica promozione in serie A, oltre alle splendide vittorie della Coppa e della Supercoppa toscana. "Adesso dovremo essere bravi a confermarci a questi livelli - aggiunge Lucchesi - ma allo stesso tempo ci godiamo il momento, con tanta voglia di migliorarci ancora".

