Il Tuttocuoio lascia il campo Leporaia: interpellanza delle opposizioni su degrado

Il trasferimento del Tuttocuoio a Castelfiorentino per la stagione sportiva 2025/2026 accende la polemica politica a San Miniato. I consiglieri comunali Manola Guazzini (Gruppo Misto), Francesca Bruni (FdI) e Paolo Vallini (FI) hanno presentato un’interpellanza alla giunta, denunciando il progressivo abbandono dell’impianto sportivo Leporaia, l’assenza di manutenzione straordinaria, la rottura dei rapporti con la società calcistica e il mancato coordinamento nella gestione della struttura.

Nella lunga e dettagliata interpellanza si sottolinea che l’impianto, storicamente legato al prestigioso percorso sportivo del Tuttocuoio, è oggi in condizioni critiche, con spogliatoi e tribune "fatiscenti", grondaie crollate e vetri pericolanti. A fronte dei 600.000 euro investiti nel campo “Pagni” di San Miniato Basso, i consiglieri parlano di "differenza di trattamento" e "abbandono della frazione di Ponte a Egola".

Si chiede quindi alla giunta se intenda realizzare gli interventi promessi, affrontare la situazione di degrado e soprattutto ricucire i rapporti con il Tuttocuoio, nell’ottica di un possibile ritorno al Leporaia entro il 2026/2027.

Il testo dell'interpellanza

INTERPELLANZA

OGGETTO: IMPANTO SPORTIVO “LEPORAIA”

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che

1)-il Tuttocuoio è una società calcistica blasonata, poiché ha militato nel campionato professionistico di serie C nazionale e poiché ha vinto la Coppa Italia Nazionale fra le squadre dilettanti, e questo ha dato visibilità e lustro al Comune;

2) fin dal suo primo insediamento alla testa dell'Amministrazione Comunale il Sindaco Giglioli non è mai riuscito a stabilire un rapporto positivo con la società Tuttocuoio e con i suoi organi dirigenti, a partire dalla Presidente, in particolare sul delicato tema del rapporto tra manutenzione ordinaria, di competenza della società che ha in gestione l'impianto, e manutenzione straordinaria, di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ne è proprietaria;

3)-ciò ha determinato un progressivo deterioramento non solo dei rapporti, ma anche della situazione di una parte importante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale nella frazione di Ponte a Egola;

4)-gli ultimi investimenti importanti dell'Amministrazione Comunale sul campo sportivo di Leporaia risalgono al 2014-2015, anche grazie all'utilizzazione di un finanziamento della Regione Toscana che segnava un riconoscimento dell'importanza dell'impianto sportivo e del rilievo della società calcistica che lo utilizzava;

5) In recenti variazioni di bilancio, a seguito di un confronto acceso con la Presidenza della società Tuttocuoio, sono stati previsti finanziamenti per il rifacimento della tribuna e degli spogliatoi, di cui l'ultimo comunicato della società denuncia la condizione insostenibile, parlando di spogliatoi delle squadre giovanili “fatiscenti e pericolanti”, di “ bagni degli spogliatoi della prima squadra e dell'arbitro in condizioni precarie”, di “vetri della balaustra delle tribune pericolanti” e di due grondaie della tribuna cadute e non sostituite per tre anni; è del resto evidente che il campo sportivo di Leporaia è un impianto sportivo particolarmente complesso, che richiede interventi di manutenzione ordinaria ma anche straordinaria (ad esempio quelli relativi al mantenimento del manto erboso e alla manutenzione dei relativi impianti di irrigazione) con un coordinamento tra i due livelli che sembra invece sia quasi del tutto mancato;

6)- L'Amministrazione Comunale ha mostrato un grado ben diverso di sensibilità e di interesse decidendo di investire una cifra significativa (oltre 600mila euro) per fare il manto sintetico al campo sportivo "Pagni" di San Miniato Basso, nonostante la squadra di calcio militi in una categoria inferiore a quella del Tuttocuoio, che è l'unica squadra in serie D della provincia di Pisa e creando una palese difformità di atteggiamento;

7)-Il bando di gara per la gestione del campo sportivo di Leporaia prevedeva un contributo dell'Amministrazione Comunale per la gestione dell'impianto di 18mila euro, che la società Tuttocuoio ha dichiarato di considerare del tutto inconguo;

8)-Il campo sortivo Leporaia viene utilizzato anche dalle squadre amatoriali Cigolese e Pannocchia le quali pagano un affitto esiguo mensile ala società Tuttocuoio;

9)-Di conseguenza la gara a fine maggio è andata deserta, e l'A.C. Tuttocuoio per il prossimo campionato si trasferirà sia per gli allenamenti che per le partite all'impianto sportivo di Castelfiorentino, come comunicato dalla stessa società sportiva nel comunicato citato;

Considerato che

-il Comune di San Miniato perde l'opportunità di avere una squadra di livello semiprofessionistico, con l'indotto anche economico che da ciò sarebbe derivato;

-si conferma una particolare chiusura di questa Amministrazione Comunale nei confronti della frazione di Ponte a Egola, dei suoi servizi, delle attività che vi si svolgono e del suo patrimonio di strutture pubbliche;

interpella il sindaco e la giunta per sapere:

1) se gli interventi previsti con le recenti variazioni di bilancio sul campo sportivo di Leporaia saranno realizzati, e in quali tempi;

2) quali sono i motivi del ritardo con cui è stata avviata la prevista realizzazione del manto erboso sintetico al campo sportivo Pagni di San Miniato Basso;

3) come si intenda gestire l'impianto sportivo del Leporaia, in modo da garantire il necessario equilibrio e coordinamento tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e da prevenire l'ulteriore degrado e la perdita di valore dell'impianto, nella situazione creata dalla gara andata deserta;

4) qual è la valutazione dell'Amministrazione Comunale sulle responsabilità, le cause, le conseguenze e i possibili danni per il nostro Comune della rottura che ha portato il Tuttocuoio a trasferirsi allo stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino, e se si ritiene di assumere iniziative che possano ricucire la rottura a partire dal campionato 2026-2027;

5) se si intenda ricucire il rapporto con la società Tuttocuoio (e con i tifosi) e quali iniziative concrete si intenda portare avanti per avere il ritorno del Tuttocuoio all’impianto sportivo del Leporaia in tempi brevi o al massimo per il campionato 2026/2027.

San Miniato, 15.07.2025

Manola Guazzini-Gruppo Misto

Francesca Bruni-Fratelli d’Italia

Paolo Vallini-Forza Italia

Notizie correlate