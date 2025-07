Impresario denunciato a Calcinaia per violazioni alla sicurezza in un cantiere edile

Il 10 luglio, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, con il supporto della Stazione di Calcinaia, hanno denunciato un impresario 50enne per gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro.

Durante un’ispezione in un cantiere edile nel comune di Calcinaia, è emerso che non era stata garantita un’adeguata viabilità per persone e veicoli all’interno dell’area di lavoro. Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 1.708 euro.

L’intervento rientra nei controlli di routine sul rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'uomo è stato deferito in stato di libertà.

