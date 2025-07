Incendio in abitazione a Dicomano, donna in ospedale e casa inagibile

Nella notte tra il 14 e il 15 luglio un incendio è scoppiato in un’abitazione al piano terra nella frazione di Vicorati, a Dicomano (Firenze).

Una donna di 52 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti.

L’intervento dei Vigili del fuoco, avvenuto intorno a mezzanotte, ha evidenziato gravi danni strutturali: un muro abbattuto e il crollo parziale del tetto. L’edificio è stato dichiarato non fruibile.

