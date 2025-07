Incendio magazzini associazione Re.So, dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa 15mila euro

A un mese dall'incendio che ha colpito i magazzini dell'associazione Re.So Recupero Solidale alla Vela 'Margherita Hack' di Empoli, la giunta dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ha destinato i primi aiuti a favore dei volontari.

Sin dai giorni successivi a quel terribile fatto, che ha mandato in fumo ben 11 tonnellate di cibo che sarebbero state consegnate alle famiglie indigenti di zona, era stata lanciata la raccolta fondi, ancora attiva, chiamata AIUTA RESO, AIUTA LA COMUNITÀ, per donare all'iban di Reso (IT83X0842537831000030375166, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Filiale di Empoli).

Questa volta l'aiuto arriva direttamente dal Circondario. La giunta dell'Unione, formata dai sindaci degli 11 Comuni, annuncia una variazione di bilancio da portare al primo Consiglio utile per un contributo straordinario da 15mila euro da devolvere all'associazione per riacquistare le derrate alimentari così da far ripartire la catena solidale creata dai volontari di Re.So.

COSA FA RE.SO: Re.So si occupa del recupero di prodotti alimentari ed extra alimentari in scadenza o che non sono stati venduti perché danneggiati. Arrivano dai negozi Unicoop di Empoli e degli altri Comuni dell’Empolese Valdelsa, oltre che da altri supermercati e aziende locali. La distribuzione del cibo a centinaia di persone indigenti assistite dalle oltre 30 Associazioni della nostra rete. Inoltre si occupa anche del recupero di frutta e verdura dalle organizzazioni di produttori. Ogni anno vengono fatte due raccolte straordinarie direttamente nelle sezioni Unicoop Firenze, chiamate Alimenta la Solidarietà, a cui i clienti rispondono donando i prodotti acquistati in più. Tra gli altri aiuti, Re.So organizza il mercatino Solidarietà in festa e Pranzo Amico.

Si ricorda inoltre che fino al 7 settembre a Empoli e in altri supermercati Unicoop Firenze sarà possibile contribuire, con la raccolta fondi alle casse, alla ricostruzione dei locali andati distrutti lo scorso 12 giugno.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

Notizie correlate