Incendio sull’A1 Panoramica, chiuso e poi riaperto il tratto tra Pian del Voglio e Aglio

Un incendio boschivo è divampato questa mattina lungo l’autostrada A1 Panoramica, poco dopo la galleria di Poggio Palina, nel comune di Barberino di Mugello.

Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, il tratto in direzione sud tra Pian del Voglio e Aglio è stato temporaneamente chiuso. Sul posto sono intervenuti un elicottero regionale, squadre AIB della Regione Toscana, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e volontari.

Le fiamme risultano al momento sotto controllo. Il tratto autostradale è stato riaperto alla circolazione alle 12:45, come comunicato da Autostrade per l’Italia.