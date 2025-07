Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli ovest, code in direzione Firenze

Incidente questa mattina, intorno alle 9, sulla Fi-Pi-Li a Empoli in direzione Firenze. Coinvolte 4 auto, in corrispondenza dell'uscita Empoli ovest.

Per gli effetti sulla viabilità, il portale regionale Muoversi in Toscana segnala 3 km di coda da San Miniato verso Empoli. Dopo Empoli ovest il traffico, in direzione Empoli centro, torna regolare. Sul posto i tecnici del servizio di gestione della superstrada Global Service e la polizia stradale. Segnalato in prossimità della stessa uscita un veicolo in avaria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate