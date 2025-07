Ladri vandalizzano bar e cucina dell'Asd Montespertoli: rabbia e tristezza della società

"Con grande tristezza e rabbia comunichiamo che anche questa notte abbiamo avuto la visita dei ladri. Hanno spaccato il bar e la cucina in cerca di soldi e altro. Hanno lasciato solo parecchi danni da riparare e ripagare. Ringraziamo di cuore. Oltre al trattorino ora tutto il resto."

Così, con queste sconsolate parole, l'ASD Calcio Montespertoli ha comunicato sulla sua pagina social la devastazione subita nella propria sede. Non solo il furto, l'ultimo di una serie, ma soprattutto il danneggiamento dei materiali e dei locali di una realtà che, come la stragrande maggioranza delle associazioni sportive, si regge sul volontariato.

"Con grande rammarico vogliamo esprimere tutta la nostra delusione e amarezza per i continui furti che, ormai da tempo, la nostra società sportiva è costretta a subire." spiega poche ore dopo la prima comunicazione la società, con una nota "La nostra realtà si regge esclusivamente sul lavoro e sull’impegno di volontari, persone che con dedizione, passione e sacrificio si impegnano ogni giorno per garantire la continuità delle attività sportive e dei progetti educativi che portiamo avanti con orgoglio. Atti come questi non colpiscono solo beni materiali, ma feriscono profondamente il cuore pulsante della nostra comunità, minando la fiducia e il senso di sicurezza di chi dedica tempo ed energie per il bene comune."

"Ci auguriamo - conclude la società - che le autorità competenti possano far luce su quanto accaduto e che episodi del genere non si ripetano più. Nel frattempo, continueremo, con ancora maggiore determinazione, a portare avanti i nostri valori di sport, rispetto e collaborazione. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno dimostrarci la loro solidarietà."

Fonte: ASD Montespertoli Calcio