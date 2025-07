Lesioni, estorsione e furto ai danni di un minore: arrestato un 21enne

Sarebbe coinvolto, insieme a ragazzi minorenni, in reati di estorsione continuata, furto con strappo in concorso e lesioni personali aggravate ai danni di un minorenne, il giovane di 21 anni che è finito oggi agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri di un comune dell'area fiorentina.

I fatti addebitati risalirebbero al periodo che va da metà 2024 fino ad aprile 2025, quando il 21enne, di origine albanese, avrebbe estorto, insieme agli altri minori coinvolti, delle piccole somme di denaro alla vittima con una frequenza settimanale. I giovani avrebbero minacciato il minore di ritorsioni qualora qualora non avesse provveduto a dargli quanto richiesto, minacce che avrebbero provocato nella vittima uno stato perdurante di ansia e di timore per la propria incolumità. In un'occasione, il padre della vittima, accorso in aiuto del figlio, sarebbe anche stato aggredito con dei bastoni.

