Litiga con la fidanzata, turista interviene per difenderla, lui lo aggredisce e lo rapina

Un 19enne tunisino è stato arrestato dai Carabinieri di Firenze per il reato di rapina, dopo aver aggredito un turista americano intervenuto per difendere la sua fidanzata durante una lite in strada.

L’episodio è avvenuto nella notte di martedì nella zona del Mercato Centrale. Il giovane, in piena discussione con la compagna, ha reagito con violenza all'intervento del turista, stringendogli una mano al collo e strappandogli la collanina dal collo.

I militari, già allertati per la lite, sono arrivati poco dopo e hanno appreso anche del furto con violenza.

