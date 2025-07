'L’Officina delle Idee': al via l’avviso pubblico per l’utilizzo dell’Auditorium Vanna Cercenà

Il Comune di Montespertoli lancia l’avviso pubblico per la nuova edizione de “L’Officina delle Idee”, l’iniziativa che mette a disposizione l’Auditorium Vanna Cercenà presso il Centro Culturale Le Corti ad associazioni e singoli cittadini interessati a realizzare progetti culturali, artistici, sociali ed educativi aperti alla cittadinanza.

“L’Officina delle Idee è ormai da diversi anni un’opportunità concreta di crescita collettiva: ha portato tante persone, di tutte le età, a frequentare la biblioteca, l’Auditorium e il Centro culturale Le Corti, creando una rete di attività che arricchiscono la vita culturale del nostro paese. Siamo convinti che la partecipazione attiva e la condivisione degli spazi pubblici siano strumenti fondamentali per rafforzare la comunità, valorizzare le competenze di chi propone e offrire ai cittadini occasioni di incontro, formazione e socialità” – dichiara l'assessora alla cultura, Alessandra De Toffoli.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’integrazione sociale, la crescita culturale e il benessere della comunità locale, offrendo uno spazio pubblico a tariffa agevolata – 5 euro l’ora – per dare vita a corsi, attività e percorsi di qualità, accessibili a tutti. L’uso dell’Auditorium sarà concesso dal 1° ottobre 2025 al 30 giugno 2026, con la possibilità per chi partecipa di proporre attività che rispondano alle linee d’intervento individuate dall’Amministrazione: inclusione, cultura, educazione, salute e qualità della vita.

Il bando, approvato con determina n. 511 dell’11 luglio 2025, è rivolto ad associazioni, enti, gruppi organizzati e anche a cittadini singoli che potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro domenica 31 agosto 2025. Le proposte saranno valutate sulla base dell’impatto sul territorio, dell’efficacia, dei costi per i partecipanti, del target e del piano di promozione previsto.

Per partecipare è necessario compilare l’apposita istanza (Allegato B1 per soggetti giuridici e Allegato B2 per soggetti singoli) e la dichiarazione (Allegato C), allegando la documentazione indicata nell’avviso.

L’avviso e i moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Montespertoli.

Per informazioni: Ufficio Cultura – Tel. 0571 600250 – cultura@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa