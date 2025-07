Mala-movida, sei giovani fiorentini segnalati nel cecinese per uso di sostanze

Movida estiva e conseguenti controlli sempre più intensi sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, che negli ultimi giorni hanno sorpreso sei persone, quattro ragazzi e due ragazze, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, tutti provenienti dal fiorentino, con modiche quantità di hashish e marijuana compatibili con l’uso personale, venendo tutti segnalati alla competente Prefettura come assuntori di droga per fini non terapeutici. I giovani sono stai segnalati alla prefettura per assunzione di sostanze.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo complessivo di 47 persone e 22 veicoli ispezionati in circolazione.