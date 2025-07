Memorial Muba: stasera la finale nel ricordo di Maati Moubakir

Si svolgerà stasera martedì 15 luglio 2025 a Certaldo, alle ore 21, sul campo sterrato di via Carlo Marx, la finale del 1° Memorial Muba, il tradizionale torneo Carioca che dopo dieci anni di assenza torna rinnovato grazie al lavoro del Comitato A-Maati. Si contenderanno la vittoria le squadre MAA Blancos ed Herta Vernello.

“Mi auguro che tutti questi ragazzi si siano divertiti e lo abbiano fatto con il cuore” ha detto Silvia Baragatti, la madre di Maati Moubakir, ieri sera alla vigilia della partita, sul campo di via Marx.

Daniele Latini, che ha collaborato all’organizzazione e che in passato ha allenato Maati, ha ringraziato tutti gli organizzatori del Comitato e ha ricordato un aneddoto di Maati, che lui ha allenato in passato: dopo una partita, durante la quale Maati e un avversario furono espulsi dopo un'azione di gioco, Maati fu il primo a dire “Mister scusa ho sbagliato”. Un aneddoto che per Latini deve essere da esempio per i giovani perchè “nel calcio come nella vita, ci sono momenti di tensione, ci si può arrabbiare, ma dobbiamo imparare a respirare e prendere tempo” per non agire sotto tensione. Presente anche il giornalista Giacomo Bertelli che ha detto “Ritrovarci qua è bello dopo tanti anni, noi l’anno prossimo vogliamo essere nuovamente qui, lo vogliamo fare ancora più bello e divertente questo torneo, ma dobbiamo ricordarci che dobbiamo essere qui soprattutto per divertirci, per unire e fare aggregazione”.

Il torneo è cominciato il 23 giugno, al campino della Mensa di via Carlo Marx, il 1° Memorial Muba, il torneo di calcio dedicato a Maati, il giovane di Certaldo tragicamente scomparso lo scorso 29 dicembre a soli 17 anni. Un ragazzo solare, amato, appassionato di calcio, che oggi vive nel ricordo affettuoso dei suoi amici, dei compagni e di tutta la comunità. Il torneo, promosso dal Comitato A-Maati, con il patrocinio del Comune di Certaldo e il sostegno di numerose associazioni ed enti del territorio, si è ispirato al mitico Torneo Carioca, che per anni è stato un punto di riferimento per i giovani del paese. Dopo oltre dieci anni di assenza, l’iniziativa è tornata a rivivere grazie alla forza e alla volontà dei ragazzi, che hanno scelto di onorare Maati proprio come lui avrebbe voluto: giocando, insieme, nel segno del rispetto, dell’amicizia e del fair play.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dagli organizzatori al dott. Petroni e al suo staff, oltre a Giacomo Bertelli, Daniele Latini, l'arbitro Mauro, Luca Batistoni, Lorenzo Marini, Emanuele Da Frè, Fabio Lorini, Carla Lorini, Sebach, il Panificio Catullo, Edil Team Certaldo, il Panificio Pampaloni e Davide Crocetti della ASD Certaldese Giovani. Un sentito grazie è andato anche al vicesindaco Simone Scardigli e a tutti gli uffici comunali, al corpo dei Carabinieri e all'Arciconfraternita della Misericordia di Certaldo.

E stasera ci sarà anche il momento per un flash mob, una grande scritta umana che verrà composta dai partecipanti e fotografata, per ricordare per sempre questo primo torneo e Maati, in memoria del quale stanno nascendo tante iniziative per aiutare i giovani a crescere in amicizia.