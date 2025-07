Nuovo Punto Alia a Certaldo nei locali della Croce Rossa di via Turati

Sarà inaugurato mercoledì 16 luglio alle ore 11:00 il nuovo Punto Alia di Certaldo, uno sportello multifunzionale dedicato alla gestione dei servizi ambientali. La sede si trova in via Filippo Turati, 93, presso i locali della Croce Rossa Italiana, che il Comune ringrazia per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Lo sportello sarà aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì mattina (ore 08.30–13.00) e il giovedì pomeriggio (ore 13.00–18.00).

Il nuovo sportello nasce grazie alla cooperazione tra l’amministrazione comunale e Alia Servizi Ambientali SpA, con l’obiettivo di rendere più semplice e diretto l’accesso ai servizi per i cittadini. Presso il punto sarà possibile ricevere informazioni, effettuare segnalazioni, ritirare materiali (bidoni, sacchi, ecc.), gestire pratiche TARIC, modificare le utenze e molto altro.

“Questo nuovo presidio rappresenta un passo importante verso una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini – dichiara il Vicesindaco Simone Scardigli –. Ringraziamo Alia per la disponibilità e per aver condiviso con noi e la precedente Amministrazione guidata da Giacomo Cucini la volontà di attivare uno sportello fisico, accessibile e facilmente raggiungibile. È un investimento sulla qualità dei servizi e sulla semplificazione."

Un ringraziamento particolare va a Linda Mori, responsabile customer service di Alia, e a tutto il suo staff, per l’impegno e la disponibilità dimostrati: è anche grazie al loro lavoro se oggi Certaldo può finalmente contare su un Punto Alia. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stata inoltre approvata a maggioranza una nuova misura di sostegno sociale: agevolazioni sulla tariffa TARIC per i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro, con riduzioni sostenuta completamente dal Comune tra il 30% e il 75% in base alla fascia di reddito.

I cittadini interessati possono consultare il sito istituzionale per verificare i requisiti e presentare la domanda: https://www.comune.certaldo.fi.it/it/news/tariffa-corrispettiva-taric-2025-agevolazioni-sociali-utenti-domestici

“Abbiamo scelto consapevolmente di andare oltre le agevolazioni minime previste a livello nazionale – aggiunge Scardigli – perché crediamo che il compito di un Comune sia anche quello di sostenere chi è più in difficoltà. La nostra è una scelta politica chiara, che mette al centro equità e solidarietà sociale.”

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate