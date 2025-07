Per la prima volta il Cinema sotto le Stelle arriva a Gambassi: il programma

Per la prima volta in assoluto il Cinema sotto le Stelle, promosso da Arci Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore, arriva nel comune di Gambassi. Proiezioni all’aperto, gratuite e accessibili a tutt3 tra il 22 e il 29 luglio prossimi. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione con i circoli del territorio e dell’associazione Greenbassi e con il patrocinio del Comune di Gambassi.

Il cinema arriverà nelle frazioni di Gambassi con tre film italiani, molto diversi tra loro e che hanno riscosso un gran successo di pubblico e di critica. L’inizio degli spettacoli è previsto per le 21.15 durante tutte le serate e l’ingresso sarà sempre gratuito.

In particolare, martedì 22 luglio al circolo Arci di Varna (via di Vana, 61) verrà proiettato “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Virginia Raffaele ed Elisa Di Eusanio.

Giovedì 24 luglio al circolo Arci Case Nuove (via Grieco, 18) toccherà al film “Adagio”, un thriller crime firmato da Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea.

Infine martedì 29 luglio il Cinema sotto le Stelle farà tappa alla scuolina in località Castagno, ospite dell’associazione Greenbassi. Verrà proiettato “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy. Per quest’ultima serata si raccomanda all3 partecipant3 di portare la propria coperta per godersi il cinema sul prato.

Il cartellone è frutto di un lavoro importante di collaborazione e coprogettazione assieme alle realtà e agli enti che sul territorio portano avanti iniziative culturali e sociali. I circoli Arci di Varna e Case Nuove, da sempre punti di riferimento per le proprie comunità. L’associazione Greenbassi, esperienza nata dalla volontà di un gruppo di giovani gambassini impegnati nel promuovere attività aggregative e culturali, a contatto con la natura per la tutela dell’ambiente. Il Comune di Gambassi, che si è impegnato molto e a lungo per portare il cinema nelle frazioni del proprio territorio.

Fonte: Ufficio Stampa