Progetto da 800mila euro per la sicurezza delle Cerbaie, vertice in Prefettura

Vertice questa mattina in prefettura a Firenze con tutti i soggetti istituzionali dei comune e delle province che si affacciano sull'area collinare della Cerbaie, per parlare del problema della sicurezza. Alla riunione erano presenti il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini e il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni per l'area pisana. Inoltre erano presenti il prefetto di Pisa, il prefetto di Pistoia e ovviamente il prefetto di Firenze. Erano inoltre presenti anche i sindaci di tutti gli altri comuni interessati. Hanno partecipato al tavolo anche i presidenti delle 3 province interessate, i questori e gli altri vertici provinciali delle forze dell'ordine.

Il tavolo era stato convocato per parlare di un progetto di sorveglianza e sicurezza nell'area delle Cerbaie che potrebbe potenziare in modo significativo l'azione delle forze dell'ordine. Il progetto sarà finanziato dal ministero con oltre 800mila euro e permetterà un forte potenziamento del contrasto allo spaccio.

“Si tratta di un intervento significativo, che potrebbe, si spera, dare una svolta al tema della sicurezza nella zona boschiva delle Cerbaie. Noi come comune - spiega il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini - abbiamo 5 accessi al bosco delle colline, siamo quindi il comune con più ingressi dopo il vicino comune di Fucecchio. Il comune di Castelfranco è sempre stato in prima linea nel contrasto alle attività criminali che purtroppo negli anni si sono sviluppate in queste aree e che devono essere debellate. Speriamo che questo progetto possa essere sviluppato rapidamente e in modo efficace, sarebbe un valido aiuto alle forze dell'ordine. Questa è una porzione di territorio di cui si devono riappropriare le comunità delle nostre frazioni e in generale lo Stato”.

Fonte: Ufficio Stampa