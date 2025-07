Rilascio e rinnovo carte di identità a Castelfiorentino, più appuntamenti e tempi di attesa ridotti

Buone notizie sul fronte rilascio e rinnovo carte di identità: negli ultimi mesi incrementati gli appuntamenti e ridotti notevolmente i tempi di attesa. Dai circa due mesi rilevati lo scorso anno, al netto delle urgenze sempre prese in carico dagli operatori, si è passati infatti ad un massimo di dieci giorni di attesa, con una attenzione a soddisfare le emergenze anche entro il giorno stesso, qualora possibile.

“Sono molto soddisfatta - sottolinea la Sindaca Francesca Giannì – del grande lavoro fatto all’Ufficio Anagrafe, che mettendo in discussione il proprio lavoro e fornendo all’Amministrazione le proprie ri-chieste per arrivare a un livello migliore di erogazione dei servizi, ha fatto si che tutto l’Ente potesse riorganizzare alcuni elementi fondamentali a partire dal personale adibito alle funzioni anagrafiche, per far sì che si potessero raggiungere determinati obiettivi come i tempi di rilascio delle carte di identità. Voglio ricordare infatti che il nostro ufficio anagrafe sopporta una mole di lavoro rilevante, paragona-bile a quello di alcune città della piana fiorentina. Pertanto, mi pare ancor più significativo che l’ufficio sia riuscito ad arrivare a questo dimezzamento dei tempi di attesa delle pratiche anagrafiche, che sicu-ramente potrà ancora migliorare, ma già rappresenta uno spartiacque rispetto alla precedente gestione delle pratiche stesse”.

I risultati per lo sforzo compiuto già si stanno delineando a poco a poco. A fronte di 2208 rilasci di carte di identità nel corso del 2024 (1761 nel 2022 e 2132 nel 2023), di cui 1064 nel primo semestre 2024, sono già 1367 i documenti rilasciati nel primo semestre 2025, con un incremento di oltre il 28%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“E’ inoltre in atto un progetto di riorganizzazione – evidenzia l’Assessora al Personale e al Sociale, Federica Parisi - che tenga sempre più di conto, da un lato della opportunità di offrire soluzioni e strumenti digitali adeguati per coloro che ne sappiano usufruire, dall’altro di valutare forme di suppor-to per agevolare i cosiddetti soggetti deboli che purtroppo sono sempre più in difficoltà nell’approcciarsi ai servizi pubblici”. “L’Amministrazione – conclude Parisi - conta di trovare a breve soluzioni anche di tipo logistico per favorire un miglior dialogo tra cittadini e operatori, in un ambiente rinnovato e adeguato ad una migliore accoglienza”.

L’ufficio demografico (semplificando l’anagrafe, come viene comunemente identificata quella serie di servizi che risponde a anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica) è in effetti la porta di accesso al Comune, spesso l’unico ufficio che tutti i cittadini conoscono e che li accompagna nelle varie fasi del-la vita.

In attesa che si realizzino le migliori condizioni per una adeguata fruizione di tutti i servizi offerti, l’invito ai cittadini da parte dell’Amministrazione comunale è di collaborare ognuno per la propria parte.

Per quanto riguarda gli appuntamenti per le carte di identità, si ricorda:

-) di controllare per tempo la scadenza del proprio documento di identità ed attivarsi per la richiesta di un appuntamento, scrivendo una mail a anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it o telefonando allo 0571 686360. A breve sarà riattivato anche il servizio di agenda digitale.

-) di rispettare la data e l’orario dell’appuntamento fissato. Purtroppo solo negli ultimi 4 mesi sono sta-te 78 le persone che non si sono presentate all’appuntamento e non hanno avvisato, causando com-prensibilmente disguidi sia al personale che ritardi ulteriori nella gestione dell’agenda degli appunta-menti, a danno di tutti i cittadini in attesa.

La carta di identità digitale può essere rinnovata a partire da 180 giorni prima della data di scadenza, mentre coloro che sono in possesso della carta di identità in formato cartaceo possono passare al do-cumento digitale in qualsiasi momento. Si precisa infine che la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

L’Ufficio Demografico resta aperto nei mesi estivi di luglio e agosto con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il sabato mattina sarà garantito (in orario 9.00-13.00) unicamente il servizio essenziale di stato ci-vile per le denunce di morte, attivabile telefonando, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al n. 340 1616239.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa