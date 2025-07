Santa Croce sull'Arno, l’attività di consultorio si trasferisce

Si trasferisce temporaneamente da lunedì 21 luglio l’attività di consultorio del presidio sociosanitario di Santa Croce. Per motivi di ristrutturazione del piano terra del presidio di via Mainardi, i locali rimarranno interdetti per alcune settimane. Si tratta di interventi necessari per la realizzazione dell’impianto di condizionamento, accompagnati da ulteriori lavori di riqualificazione degli ambienti. Questi interventi, in vista della trasformazione del presidio in Casa della Comunità, restituiranno spazi rinnovati, più funzionali e confortevoli.

Naturalmente l’attività del consultorio prosegue ma in altri locali: fino al 17 agosto sarà spostata presso la Casa della Salute di San Miniato in via Torta 10d. Dopodiché potrà fare ritorno nella sede attuale di Santa Croce. Le utenti che hanno ricevuto la lettera per lo screening sono state avvisate. Lo screening è stato riprogrammato negli stessi giorni e nelle stesse ore dell'invito ricevuto ma presso la Casa della Salute di San Miniato.