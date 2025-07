Scuola Leonardo da Vinci: al via il nuovo impianto di illuminazione con risparmio del 68%

Sono iniziati questa settimana i lavori per la completa riqualificazione dell’impianto di illuminazione della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” e dell’adiacente palestra, un intervento che segna un passo importante nel percorso di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali. Saranno sostituiti complessivamente 272 corpi illuminanti, ormai obsoleti, con apparecchi a Led di ultima generazione, ad altissima efficienza luminosa e basso impatto ambientale.

L’operazione comporterà un risparmio energetico stimato del 68% sui consumi elettrici destinati all’illuminazione. Una riduzione significativa che non solo comporterà un taglio alla spesa in bolletta, ma permetterà anche di adeguare l’impianto alle più recenti normative illuminotecniche in materia di sicurezza e qualità della luce negli ambienti scolastici.

L’intervento, affidato alla ditta Aura Taitle S.r.l. con sede a Bologna, è stato aggiudicato tramite la piattaforma telematica Start e prevede l’utilizzo di corpi illuminanti ad alta efficienza, capaci di garantire elevate prestazioni in termini di resa cromatica, uniformità luminosa e durata operativa, nel rispetto delle direttive europee in materia di sostenibilità.

Dal punto di vista economico, l’importo complessivo del progetto ammonta a 71.780 euro. Il Comune di Pistoia ha ottenuto l’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi GSE ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016, accedendo così a un finanziamento pari a 69.850 euro, al netto del contributo previsto in favore del Gestore dei Servizi Energetici.

«L’intervento si inserisce in un piano più ampio di razionalizzazione dei consumi energetici che nasce dalla collaborazione tra gli uffici Edilizia scolastica e Ambiente – affermano gli assessori ai lavori pubblici Alessandra Frosini e all’ambiente Gabriele Sgueglia –. Grazie alla diagnosi energetica effettuata nei mesi scorsi, il Comune ha potuto individuare il sistema di illuminazione come uno degli ambiti prioritari su cui intervenire per migliorare l’efficienza e contenere le emissioni di CO₂.»

L’investimento in tecnologia e sostenibilità dell’edificio scolastico delle Fornaci punta a migliorare le condizioni ambientali per studenti e personale scolastico, con un impatto positivo tanto sulla qualità della didattica quanto sul bilancio energetico dell’Amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa