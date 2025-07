Incidente sul lavoro questa mattina a San Miniato. Un uomo è rimasto ferito con un flessibile ad una gamba mentre lavorava in una conceria in via Martin Luther King a Ponte a Egola. L'uomo, un italiano di 50 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta un'ambulanza.

