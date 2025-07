Su Boccaccio è scontro Giuli-Galli della Loggia. Parrini (PD): "Correggere errore e riconoscere Comitato"

Si torna a parlare della 'bocciatura' del progetto di un Comitato Nazionale per le celebrazioni del 650esimo della morte di Giovanni Boccaccio. Nei giorni scorsi è scoppiato un botta e risposta tra il Ministro Alessandro Giuli e lo storico Ernesto Galli della Loggia che riguarda appunto anche la tanto contestata decisione su Boccaccio. Il Ministro aveva criticato infatti anche quella scelta, ricevendo in risposta un 'piccato' editoriale di Galli della Loggia su il Corriere della Sera in cui si parlava di "decisione tecnica" e non un "giudizio di valore" sull'autore.

Sull'argomento è intervenuto il senatore PD Dario Parrini: "Nel febbraio scorso il Ministro Giuli assicurò in Commissione Cultura del Senato che avrebbe provveduto a sanare la ferita culturale e civile prodotta dal mancato supporto ministeriale al progetto di un Comitato Nazionale per le celebrazioni del 650esimo della morte di Giovanni Boccaccio. Da allora sono trascorsi cinque mesi senza che ci siano arrivate notizie di azioni concrete. In questi giorni tuttavia abbiamo letto le accuse del Ministro a Ernesto Galli della Loggia, una delle quali riguarda proprio la bocciatura della richiesta su Boccaccio. Attendiamo fiduciosi che il Ministro sia coerente e passi dalle parole ai fatti. Correggere l'errore è urgente. Anche perché tra 5 mesi il 2025 sarà terminato".

